İstanbul Beylikdüzü Belediyesi ile Bitola ve Makedonski Brod Belediyeleri arasında kardeş belediye protokolü imzalandı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi ile Kuzey Makedonya’nın Bitola ve Makedonski Brod Belediyeleri arasında kardeş belediye protokolü imzalandı.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen törene; Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Bitola Belediye Başkanı Toni Konjanovski, Makedonski Brod Belediye Başkanı Zharko Risteski, Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu Idris Fazlioski, Kuzey Makedonya Kardeş Belediye Genel Koordinatörü Serkan Coşkun ve belediyelerin temsilcilerinden oluşan bir heyet katıldı.

Konuşmasına hayatının bir kısmını Manastır’da geçiren Mustafa Kemal Atatürk’ün buradaki anılarına değinerek başlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Hepimiz çok iyi biliyoruz ki Manastır, balkanların kültürel ve siyasi tarihinde önemli yer tutan şehirlerinden biridir. Atatürk’ün Manastır Askeri İdadisi’nde geçirmiş olduğu yıllar onun siyasi ve sosyal bilincinin şekillendiği dönemdir. Beylikdüzü olarak hem Bitola hem de Makedonski Brod ile kardeş belediye olurken bu ruhu yaşatmak istiyoruz. Şehirlerimiz arasında dostluk ve iş birliğini bugünden geleceğe uzanan bir köprü olarak görüyoruz. Bizim ortak yaşanmışlıklarımız ve birbirine dokunan hikayelerimiz var. Resmi bir protokol gibi görünse de bu imzaları, ortak geçmişimizi ve mirasımızı sahiplenmek için verdiğimiz bir söz olarak kabul ediyorum” dedi.

Kardeş şehir ilişkisini çok önemsediğinin altını çizen Başkan Çalık, bu ilişkilerin halkların doğrudan hayatına dokunan bir dayanışma modelini de ortaya sunduğunu söyledi.

"Belediyecilikte iyi uygulamaları paylaşmak şehirleri daha yaşanabilir kılmak için önemli adımlardır" diyen Başkan Çalık, "Belediyelerimiz arasındaki bu protokol, birçok alanda proje geliştirmemizi sağlayacak. Üreticilerimizin, esnafımızın ve girişimcilerimizin yeni pazarlar bulmasını sağlayacak. Kültür, eğitim ve sağlık gibi alanlarda dayanışmayı artırmanın yanı sıra turizm potansiyelimizi karşılıklı olarak artıracağız. Döngüsel çevre ve ekonomi habitatı, sürdürülebilirlik veteknoloji dönüşümü, geliştirilebilir kent ekonomileri programları da iş birliğimiz kapsamında yer alacaktır. Geleceği birlikte inşa edeceğiz. Amacımız belediyeler arasında bir resmiyetin ötesinde, halklarımız arasındaki dostluk ve kardeşliğin kalıcı hale gelmesini sağlamaktır. Bu gün attığımız bu imzalar, şehirlerimizi birlikte güçlü kılacak adımdır. Dostluğumuzun ve dayanışmamızın her geçen gün artarak güçlenmesini diliyorum” diye konuştu.