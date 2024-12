Bu yıl "into the deep" (okyanus) temasıyla gerçekleştirilen uluslararası robot yarışması FTC'nin Üsküdar'daki ön elemelerinin ardından Beylikdüzü'ndeki finalleri de yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - First Team Challenge (FTC) Türkiye Şampiyonası, Beylikdüzü Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Her biri ortaokul düzeyinde 15'er yarışmacıdan oluşan 16 takımın yarıştığı turnuvada birincilikleri TAKEV Ortaokulu’nunRobotakevtakımı, ALKEV (Alman Liseliler Kültür Eğitim Vakfı) Özel Okulları’nın Junior AG Robotik takımı ve ODTÜ Koleji’nin Cartesiantakımı elde ettiler. İpi göğüsleyenler ülkemizi 25 Nisan'da ABD'de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda temsil edecekler.

Beylikdüzü Belediyesi ile Fikret Yüksel Vakfı'nın iş birliğiyle düzenlenen, aralarında Darüşşafaka Lisesi'nin de bulunduğu okulların ve çeşitli topluluk takımlarının katıldığı şampiyonada, geleceğin mühendisleri tasarladıkları robotlarla hünerlerini sergiledi.

Açılış töreninde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yarışmada 16 takımın mücadele ettiğini belirterek, "Bu güzel etkinliğe ev sahipliği yapmaktan da onur duyuyoruz" dedi. Başkan Çalık, pit alanlarını dolaşarak gençlerin geliştirdiği robotları inceledi.

Etkinlik ödül töreni, kemençe ve dans şovuyla son buldu.