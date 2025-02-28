İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan ayı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Belediye ekipleri fırın ve iş yerlerinin denetimlerini yaparken diğer taraftan da ibadethaneler temizlenerek Ramazan’a hazırlandı.İSTANBUL (İGFA) - 11 ayın sultanı Ramazaniçin tüm hazırlıklarını tamamlayan Beylikdüzü Belediyesi, birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu ilçede hakim kılacak.

Ramazan öncesi belediye ekiplerince ibadethaneler kapsamlı bir şekilde temizlenirken ilçe genelindeki gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerine yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Bu kapsamda, başta fırınlardaki ürünlerin gramajları kontrol edilirken işletmelerin hijyen kurallarına uyup uymadığı ve ruhsatları da kontrol edildi. Ayrıca sıcak yemek ve kumanya yardımları da yine Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine kesintisiz bir şekilde ulaştırılacak.

Öte yandan Ramazan ayının ruhunu yansıtacak etkinliklerde ilçe halkını bir araya getirecek olan Belediye, Ramazan boyunca cami gezileri düzenleyecek.

Bu kapsamda Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri; Eyüp Sultan Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camii gezilecek.