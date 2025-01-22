İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi, afetlere hazırlık ve müdahale süreçlerini daha etkin yönetmek amacıyla “Beylikdüzü Hazır” internet sitesini yenileyerek kullanıcıların hizmetine sundu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Afet İşleri Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen platform,zengin içerikleriyle dikkat çekerken, vatandaşların afet farkındalığını artırmayı ve olası afet durumlarında hızlı bilgi akışı sağlamayı hedefliyor.

Kullanıcı dostu bir ara yüzle hazırlanan site, çeşitli online işlemleri kolaylıkla gerçekleştirme imkanı da tanıyor. “Beylikdüzü Afet Gönüllüsü” programı ilevatandaşlar, gönüllü olarak sisteme dahil olmak ve afet çalışmalarına destek vermek için platform üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Gönüllülere, afet farkındalık eğitimleri ve ilk yardım kursları verilerek, kriz anlarında etkin müdahalede bulunmaları sağlanıyor.

Afet sonrası yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla ilçede belirlenen “Afet Toplanma Alanları” da platformda detaylı olarak sunuluyor. Vatandaşlar, bulundukları yere en yakın toplanma alanlarını harita üzerinden görebiliyor ve acil durumlarda hızlı bir şekilde ulaşım sağlayabiliyor. Ayrıca, siteye entegre edilen canlı istatistikler, son depremler ve belediyenin afet hazırlık çalışmaları hakkında güncel veriler sunarak kullanıcıların bilgilendirilmesini sağlıyor.

Öte yandan Beylikdüzü Belediyesi tarafından “İlk Yardım Eden Sen Ol” projesine de site üzerinden ulaşılabiliyor. Proje kapsamında, vatandaşlara ilk yardım farkındalık eğitimi verilerek, afet ve acil durumlarda etkili müdahalede bulunma imkanı sunuluyor. Eğitime katılmak isteyenler, https://hazir.beylikduzu.istanbul/ilk-yardim-farkindalik-egitimi adresinden online kayıt yapabiliyor.

Yenilenen platformun sunduğu hizmetlerden yararlanmak ve daha fazla bilgi almak için https://hazir.beylikduzu.istanbul/ adresini ziyaret edebilirsiniz.