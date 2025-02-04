İstanbul Beykent Üniversitesi Hastanesi, profesyonel sağlık hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırabilmek ve hasta memnuniyetini artırmak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşma sağladı. Bu anlaşma kapsamında, SGK’lı tüm vatandaşlar hastanenin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

Güçlü altyapı ve uzman kadro ile kesintisiz sağlık hizmeti

Nitelikli sağlık hizmetlerini geniş kitlelere ulaştırma misyonuyla hareket eden İstanbul Beykent Üniversitesi Hastanesi, donanımlı altyapısı, güçlü akademik kadrosu ve uluslararası standartlardaki sağlık uygulamalarıyla sektörde öne çıkıyor. Uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunan hastane, 200 hasta yatağı ve donanımlı yoğun bakım ünitelerine sahip olup geniş hasta profiline hizmet veriyor.

41 branşta uzmanlık, üst düzey hasta güvenliği

41 farklı branşta uzmanlaşmış sağlık kadrosuyla hizmet sunan hastane; Kardiyoloji, Fizik Tedavi, Genel Cerrahi ve Dahiliye başta olmak üzere birçok alanda yüksek kalite standartlarını gözetiyor. Hasta güvenliği ve memnuniyetini temel öncelik olarak benimseyen İstanbul Beykent Üniversitesi Hastanesi, Beylikdüzü’nde hasta odaklı sağlık hizmetleriyle fark oluşturuyor.

SGK anlaşmasıyla birlikte sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıran İstanbul Beykent Üniversitesi Hastanesi, bu önemli iş birliği sayesinde daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.