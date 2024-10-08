İstanbul Beykent Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı, üniversitede düzenlenen bir törenle açıldı. Geleneksel hale gelen "ilk açış dersi" Nörobilim Uzmanı, AçıkBeyin Kurucusu ve Yazar Prof. Dr. Sinan Canan tarafından verildi.

İstanbul Beykent Üniversitesi, 27. kez akademik yıla "Merhaba" dedi. Açılış töreni, Sarıyer Kaymakamı Sn. Ömer Kalaylı, Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Erkan Çelik, Rektör Prof. Dr. Volkan Öngel, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kazım Sarı, Prof. Dr. Yalçın Kırdar ve Prof. Dr. Hamparsun Hampikyan, Dekanlar, Dekan yardımcıları, Akademisyenler, idari personel ve öğrencilerin katılımıyla Ayazağa-Maslak Yerleşkesi Adem Çelik Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Rektör Prof. Dr. Volkan Öngel’in açış konuşmasının ardından, Nörobilim Uzmanı AçıkBeyin Kurucusu ve Yazar Prof. Dr. Sinan Canan, "Kendini ve Yaşamı Okumak" başlıklı açılış dersini verdi. Canan, eğitim felsefesinin temelinde bireyin kendisini bilmesi ve anlaması gerektiğini vurguladı. Binlerce yıllık düşünürlerin ve kadim ekollerin bu konudaki tavsiyelerini hatırlatan Canan, günümüzün bilim ve teknoloji odaklı gelişmelerinin, insanlara kendilerini farklı açılardan değerlendirme fırsatları sunduğunu belirtti. Prof. Dr. Sinan Canan, “Bu yolda atılacak ilk adım, insanın doğasını sorgulamakla başlar. Biyoloji ve modern bilim, bu konuda önemli ipuçları sunmaktadır” dedi.

Tören kapsamında ayrıca, fakültelere ve Meslek Yüksekokuluna birincilikle yerleşen öğrenciler onurlandırıldı. Rektör Prof. Dr. Volkan Öngel, başarılı öğrencilere hediyelerini takdim ederek, "Başarılarınızın gelecekteki akademik ve profesyonel hayatlarınıza ilham vermesini diliyorum" şeklinde konuştu.