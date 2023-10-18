İstanbul Barosundan, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına ve hastane katliamına ilişkin yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşları insanlığa karşı işlenen suçun durması ve barışın sağlanması için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet ediyoruz" denildi.

İstanbul Barosu, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşları insanlığa karşı işlenen suçun durması ve barışın sağlanması için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet etti. Açıklamada, "Filistin ve İsrail topraklarında başlayan silahlı çatışmalarda uluslararası sözleşmeleri hiçe sayarak çocuk, kadın ayrımı gözetilmeden zalimce sivil insanlar katledilmekte, dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlenmektedir. Bunun son örneği 17 Ekim’de Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesi’nin bombalanmasıdır. Gelinen noktada çatışmalarda sivillerin hedef alınması, hastanelerin hedef alınması, sivillerin ağır yaşam koşullarına maruz bırakılması, soykırım suçunu oluşturmakla birlikte, bu konuya karşı devletlerin politikalarının duyarsız kalabildiği ve uluslararası hukukun işletilmediği açıktır. Sivillere yönelik ölümcül müdahalelerin durdurularak, başta çocuk ve kadınlar olmak üzere, hasta ve yaralılar ile birlikte bölgeden tahliyelerinin sağlanması insani bir zorunluluktur. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşları insanlığa karşı işlenen suçun durması ve barışın sağlanması için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet ediyoruz. Hukukun uygulanması barışın ilk adımı olacaktır. Bu kapsamda hatırlatmak gerekir ki; Filistin sorununun çözümü, şu an için geçerli hukuk olan Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanmasından ve bunun sonucu olarak sivil halk üzerinde uygulanan kuşatmanın kaldırılmasını kapsayan yeni bir barış sürecinin kalıcı hukuk haline getirilmesi ile mümkün olacaktır" ifadelerine yer verildi.