İstanbul'da Bakırköy Belediye Tiyatroları, herkes kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşabilsin diye yeni sezon oyunlarına aynı ücret tarifesiyle devam edecek. Yapılan bir diğer çalışma ile, sahnelenecek oyunlardan kalan boş koltuklar 25 yaş altı gençlere ücretsiz olacak.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun “Bakırköy Kültür ve Sanatın Başkenti Olacak” vaadi doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

Belediyenin Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nda alınan karar kapsamında, ülkede her geçen gün artış gösteren zam oranlarına rağmen vatandaşların kültür ve sanat etkinliklerine ulaşabilmesi için Bakırköy Belediye Tiyatroları yeni sezon oyunlarına zamsız ücret tarifesi ile devam edecek.

Tiyatroseverleri sevindiren bu kararın yanı sıra, 25 yaş altı gençler Bakırköy Belediyesi Tiyatroları’nda oynanacak oyunların sahnelenmesine 1 saat kala boş kalan koltuklarda ücretsiz seyir keyfi yaşayacak.