İstanbul Bakırköy Belediyesi, doğum yapan annelerin yanında olmak ve hayatını kolaylaştırmak için “Anne Destek Paketi”ni hayata geçirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun göreve gelmesinin ardından ilçede başlatılan sosyal yardım çalışmaları her geçen gün artmaya devam ediyor. Hayata geçirilen “Anne Destek Paketi” ile annelerin ve bebeklerin temel ihtiyaçları Bakırköy Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Yeni doğum yapan annelere destek olmak ve ailelerin hayatını kolaylaştırmak için özenle hazırlanan organizer çantada, yenidoğan hastane çıkış seti, bebek bezi, bebek şampuanı, ıslak mendil, pişik kremi, ateş ölçer ve anne için kişisel bakım ürünleri yer alıyor.

Bakırköy’de ikamet eden ve gebeliklerinin 8.ayına girmiş olan anneler, belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak, başvurunun olumlu sonuçlanmasının ardından “Anne Destek Paketi” hizmetini alabilecek.