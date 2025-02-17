İstanbul Bakırköy Belediyesinin her hafta İspirtohane Kültür Merkezi’nde düzenlediği “Bakırköy Muhabbeti” etkinliği, bu hafta 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla özel bir söyleşi ile taçlandı. Şair ve yazar Turgay Fişekçi’nin gerçekleştirdiği “Nâzım Hikmet ve Piraye” söyleşisi, dinleyicileri aşk ve edebiyat dolu bir yolculuğa çıkardı.İSTANBUL (İGFA) - Vatandaşları birbirinden güzel söyleşilerle buluşturmaya devam eden Bakırköy Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel bir söyleşi gerçekleştirdi. “Bakırköy Muhabbeti” kapsamında düzenlenen söyleşi kapsamında, şair ve yazar Turgay Fişekçi “Nâzım Hikmet ve Piraye”yi anlattı. Edebi kişiliğiyle gönüllerde ve hafızalarda taht kuran şair Nâzım Hikmet’in, aşkı Piraye’ye yazdığı şiirlerin ve mektupların okunduğu söyleşide duygu dolu anlar yaşandı. Soru ve cevap bölümüyle vatandaşların Nâzım’ı daha yakından tanıdığı söyleşi sonrasında şair ve yazar Turgay Fişekçi okurları için kitaplarını imzaladı.

“BU SÖYLEŞİLER İNSANİ DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKILMASI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ”

Nâzım Hikmet ve Piraye’nin hikayesinin insani değerlere bir örnek oluşturduğunu ve bunu Bakırköy’de paylaşabilmekten mutluluk duyduğunu belirten şair ve yazar Turgay Fişekçi, “İspirtohane Kültür Merkezi'nin çevresine, düzenlenmesine hayran kaldım. Bu kültür merkezine kimlerin emeği geçtiyse ayrı ayrı hepsine teşekkür etmek gerekir. Burada çok sıcak bir dinleyici topluluğuyla yüz yüze geldim. Dinleyicilerin yüzlerine baktığımda ne kadar ilgili olduklarını gördüm.

Nazım ile Piraye arasındaki bu sevgi ilişkisi, gelecekte Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Ferhat ile Şirin gibi bir halk hikayesine dönüşecek önemli bir ilişki. Tutku, derinlik, yoğunluk, fedakarlık, özveri… Yani insanı insan kılan ne kadar özelliğimiz varsa bu özellikleri Nazım ve Piraye'nin ilişkisinde karşılıklı olarak görebiliyoruz.

Nazım ile Piraye ilişkisindeki o mektupları okumak bile bize insanlığın ölmediğini gösterebilir. Hep ‘İnsanlık öldü mü?’ diye düşünüyoruz ama böyle eskimeyecek yüce değerler de var ve bu sayede belki de insanlık hala varlığını sürdürebiliyor. Bakırköy’de gerçekleştirilen bu söyleşiler insani değerlerimize sahip çıkılması açısından çok önemli ve bence bütün belediyelere örnek olması gereken bir davranış. İnsanları kültür ve sanatla ne kadar buluşturabilirsek o kadar insan yanımız gelişiyor. O yüzden bu etkinliklere katkı veren herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Bakırköy Belediyesi’nin kültürel etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Bakırköy Muhabbeti” serisi, 21 Şubat Cuma günü saat 14.00-16.00 arasında yazar Yazar Fuat Sevimay’ın “Edebiyat Üzerine” söyleşisi ile devam edecek.