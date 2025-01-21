İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun, öğrencilerin temiz ve sağlıklı suya erişimini sağlamak için seçim vaatleri arasına aldığı devlet okullarına su arıtma cihazı desteği başladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun, öğrencilerin temiz ve sağlıklı suya erişimini sağlamak için seçim vaatleri arasına aldığı devlet okullarına su arıtma cihazı desteği başladı.

Eğitim alanında gerçekleştirdiği çalışmalara hız kesmeden devam eden Bakırköy Belediyesi, önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun seçim vaatleri arasında yer alan devlet okullarına su arıtma cihazı desteği hayata geçti.

İlçe genelindeki devlet okullarına yerleştirilen su arıtma cihazları sayesinde, öğrenciler ücretsiz bir şekilde temiz ve sağlıklı suya erişebilecekler. Veliler ve öğretmenler tarafından da memnuniyetle karşılanan bu proje sayesinde de plastik atıkların azaltılması konusunda önemli bir adım atılmış oldu.