CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bakırköy Belediyesi’ni ziyaret etti. Bakırköy’ün ilk kadın belediye başkanı olan Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Özel, “İlk altı ayınıza baktım. Gerçekten önemli işler yapıyorsunuz" dedi.İSTANBUL (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bakırköy Belediyesi’ni ziyaret etti.

Bakırköy’ün ilk kadın belediye başkanı olan Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Özel, “Ben ilk altı ayınıza baktım. Gerçekten önemli işler yapıyorsunuz. Bir kadın beyin cerrahı Türkiye'de çok olan bir şey değil. Belediye başkanlığınızda da sağlıkla ilgili yaptıklarınız önemli. Kentsel dönüşümle ilgili depremsellik üzerine WhatsApp üzerinden etkin ve hızlı yardımınız bence çok kıymetli. Bunun yanında okul çağındaki öğrencilere yaptığınız katkılar, burslar son derece kıymetli” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERE SU SEBİLİ SÖZÜ

Başkan Ovalıoğlu’nun bir sonraki dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye rekorunu kıracağına inandığını ifade eden Özel, “Sizden ve Bakırköy'den beklentimiz bu yöndedir. Biz Bakırköy'ü çok seviyoruz. Bakırköy'ün Türkiye üçüncülüğüyle bize göstermiş olduğu teveccüh son derece önemli. Bu, Bakırköy'ün kadınlara, gençlere sahip çıktığını gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi, gençler ve kadınlar için siyasette emeğin karşılığının alındığı bir partidir ve çok daha fazlası olacaktır. Bir de bu ziyaretimizden Bakırköy adına kazanım elde etmek isteriz. Çeşmeden akan su içilebilir olana kadar öğrenciler için bir başka formülle çözmenizi ya da okullardaki su sebili temin etmenizi istiyorum” şeklinde konuştu. Başkan Ovalıoğlu da Özel’in talebinin gerçekleşeceği sözünü verdi.

Ziyaretlerinden ötürü Özel’e teşekkür eden Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na rekor oy sözü vermiştik. İstanbul'da ikinci en çok oyu alan ilçeyiz. Aynı zamanda Türkiye'de de üçüncü sıradayız. Bakırköy’ün kadın belediye başkanı olmak Cumhuriyet tarihinde ilk defa bize nasip oldu. Hepinize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Destekleriniz bizleri daha çok güçlendirecek” ifadelerini kullandı.



CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcıları Özgür Karabat ile Gökhan Zeybek, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Parti Meclisi Üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette Özgür Özel daha sonra, Bakırköylü vatandaşlarla bir araya geldi.