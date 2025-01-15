Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam eden Bakırköy Belediyesi 65 yaş üstü, engelli, hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek desteği sağlıyor. Verilen bu hizmet ile, düzenli olarak vatandaşların evlerine giderek yemekleri teslim eden ekipler talepleri de dinliyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediyesi, sosyal belediyecilik odaklı çalışmaları ile vatandaşların yanında oluyor. Belediyeye bağlı ekipler 65 yaş üstü, engelli, hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşların kapılarını çalarak sıcak yemek hizmeti veriyor. Yemek ihtiyacını karşılama ve gıdaya ulaşma konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşlara ‘adreslerine teslim’ yemek desteği veren ekipler, sorun ve talepleri de dinliyor. Sıcak yemek hizmeti alan vatandaşlar, gösterdiği ilgi ve hassasiyetten dolayı Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’na teşekkür etti.

Sıcak yemek desteği almak isteyen vatandaşlar, yaşadıkları mahallenin muhtarlığına müracaat edebilirler.