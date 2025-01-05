İstanbul'da Bakırköy Belediyesi, 2024 yılında çevre ve insan sağlığına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarıyla ilçeye değer katmaya devam etti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da sağlık alanında Bakırköy Tıp Merkezi yenilenerek hizmete sunulurken, can dostlarımız için Mobil Veterinerlik Aracı olan VetBak hizmete alındı.

İlçe genelindeki tüm mahallelerde ilk kez toplu temizlik, peyzaj ve bakım çalışmasının yanı sıra sıfır atık konusunda önemli çalışmalara imza atan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun göreve gelmesinin ardından insan ve çevre sağlığının yanı sıra sokak hayvanları için de önemli çalışmalar yapıldı.

Bakırköy Meydan, Osmaniye Meydan, Yeşilköy, Yeşilyurt Çarşı, General Şükrü Kanatlı gibi meydan ve ana arterlerde yıkama çalışmaları artırıldı.

Çevre sağlığını korumak için İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurularak Tekstil Atığı, Ambalaj Atığı ve Bitkisel Atık Yağlar kaynağında toplanarak ekonomiye geri kazandırılmaya başlandı.

Bu arada Bakırköy'de yaşayan canlıları ayırt etmeden hizmetlere devam eden belediye, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde kısırlaştırma, aşılama, tedavi ve bakım hizmetlerini sundu. Başkan Ovalıoğlu’nun göreve gelmesinden bu yana 4 bin 16 sokak hayvanının tedavi ve bakımı yapılırken, 63 sokak hayvanı ise sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuştu.