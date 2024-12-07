İstanbul Bakırköy Belediyesi, sağlık durumu hastanelere gitmeye elverişli olmayan hastalara ‘Evde Yardımcı Sağlık’ hizmeti sunuyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ‘Evde Yardımcı Sağlık Hizmetleri’ birimi, vatandaşların yaşadığı zor süreçlerde yanlarında oluyor. Yatağa bağlı, yaşlı, onkoloji hastası ve sağlık durumu hastanelere gitmeye elverişsiz olan vatandaşların destek talebini ivedilikle karşılayan birim, sağlık teknikerleri aracılığıyla reçeteli hastalara enjeksiyon ve serum uygulaması, laboratuvar analizleri için kan alma, pansuman ve yara bakımı hizmetlerini ücretsiz olarak sunuyor. Evlere yapılan ziyaretlerde ayrıca hastalıklar, ilaç kullanımı, hijyen kuralları, yeme-içme alışkanlıkları gibi çeşitli konularda vatandaşlara bilgiler verilerek destek olunuyor.

“Başından beri profesyonel bir şekilde pansumanlarımı yapıyorlar”

Geçirdiği trafik kazası sonucunda iki bacağından da ameliyat olan ve bu süreçte Bakırköy Belediyesinden Evde Yardımcı Sağlık hizmeti alan 45 yaşındaki Fazıl Murat Başütçü, “Bakırköy evde sağlık sistemini önceden, annemden dolayı da biliyorum. Annem kırıkları vardı, ardından guatr, solunum yetmezliği ve kalp rahatsızlıkları yaşadı. Bu süreçte yoğun bir bakım hizmeti aldı. Birkaç ay önce bir kaza yaşadım. Her iki bacağımda da büyük kırıklar meydana geldi. Sonucunda ameliyata girdim ve protez taktılar. Fakat protezi vücudum kabul etmedi ve enfeksiyon oluştu. Tekrar bir ameliyata girdim. Yakında tekrar hastaneye gideceğim ve bacaklarımı oynatmaya başlayacağım. Bu süreçlerin tümünde Bakırköy Belediyesi ekipleri yanımda oldu. Başından beri iki günde bir gelerek profesyonel bir şekilde pansuman tedavimi gerçekleştiriyorlar, çok memnunum. Bakırköy’de doğdum ve Bakırköylü olmaktan dolayı çok mutluyum. Fransa’da 40 yılımı geçirdim ve belediyecilikle çok ilgilendim. Bakırköy Belediye Başkanımız Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun gösterdiği belediyecilik zihniyetiyle, yardımıyla yaşamaktan memnunum. Teşekkür ediyorum” dedi.

“Bakırköy halkının yanında olmaya devam edeceğiz”

Sağlık Teknikeri Gülsün Özdemir, “Bakırköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak Evde Yardımcı Sağlık Hizmetleri birimimizle yaşlı, yatalak ve onkoloji hastalarına ve evden dışarı çıkabilecek durumu olmayan hastalara hizmet sunmaktayız. Hastalara reçete ile enjeksiyon, serum, pansuman ve kan alma gibi işlemler uygulamaktayız. Pansuman periyodlarımızı hastaların yara durumuna göre ayarlamaktayız. Programa uygun bir şekilde rutin olarak tüm hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Ayrıca hasta nakil aracımızla yürüyemeyen hastalarımızın evden hastaneye, hastaneden eve transferini gerçekleştiriyoruz. Bakırköy halkının yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Evde Yardımcı Sağlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 0212 414 97 77 – 8020 numaralı telefondan kayıt oluşturabilir.