İstanbul'da Bakırköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kurulmasının hemen ardından yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Ocak ayından bu yana gerçekleştirilen çalışmalarda 199 hayvanın gerekli aşıları yapılırken, 194 hayvan da kısırlaştırıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Bakırköy Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavisi gerçekleştirilen 192 hayvanın yanı sıra, 7 hayvan yeni yuvasına kavuşturuldu.

Sokak hayvanlarının her daim yanında olarak onlara daha sağlıklı yaşam alanları oluşturmaya çalışan Bakırköy Belediyesi, bünyesinde faaliyete başlayan Veteriner İşleri Müdürlüğü ile kısa sürede birçok çalışmaya imza attı.

Hayata geçirilen ‘VetBak’ aracının yanı sıra, rutin faaliyetlerle de çok sayıda hayvanın hayatına dokunuldu. Ocak ayından beri gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; 193 kedi, 6 köpek olmak üzere toplam 199 hayvanın gerekli aşıları yapıldı, 193 kedi 1 köpek olmak üzere toplam 194 hayvan kısırlaştırıldı.

192 hayvanın da tedavisinin yapıldığı Bakırköy Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 5 köpek ve 2 kediyi sahiplendirerek yeni yuvasına kavuşturdu.

Hayvanların hayatına sahip çıkan Bakırköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ayrıca, sahiplenilecek/sahiplenilmiş ve kaydı olmayan 4’ü kedi 6’sı köpek olmak üzere 10 hayvana da ücretsiz bir şekilde çip taktı.