Türkiye’yi sarsan şiddetli depremlerden etkilenen çocuklar için İstanbul Bahçelievler Belediyesi tarafından hazırlanan “Hayal Tamirhanesi” mobil oyun aracı, Hatay’da köy köy gezerek çocukları eğlendirmeye ve onları deprem psikolojisinden uzaklaştırmaya devam ediyor.

Türkiye’yi sarsan şiddetli depremlerden etkilenen çocuklar için İstanbul Bahçelievler Belediyesi tarafından hazırlanan “Hayal Tamirhanesi” mobil oyun aracı, Hatay’da köy köy gezerek çocukları eğlendirmeye ve onları deprem psikolojisinden uzaklaştırmaya devam ediyor.

Deprem felaketinin yıkıcı etkisinin en fazla hissedildiği yerlerden biri olan Antakya’da depremden etkilenen çocuklar için İstanbul Bahçelievler Belediyesi köy köy gezerek etkinlik düzenliyor. Belediye tarafından kurulan mobil oyun aracıyla, çocuklar bir yandan eğlenirken diğer yandan deprem psikolojisinden uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Kurulan sahnede ise Hacivat-Karagöz, mini konser gibi bir çok etkinlik düzenleniyor. Oyun alanında eğlenen çocuklar ise, “Böyle bir etkinlik olduğu için çok çok teşekkür ederiz. Burada olmak, eğlenmek çok güzel. Depremden dolayı çok etkilenmiştik. Etkinliklerin devam etmesini istiyoruz” diye konuştu.