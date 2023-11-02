İstanbul Aydın Üniversitesi’nin her yıl geleneksel olarak verdiği “İAÜ İletişim Ödülleri” sahiplerini buldu.

İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen “İAÜ İletişim Ödülleri’nde 43 bin öğrencinin resmi katılımıyla düzenlenen oylama neticesinde, yılın en iyileri belli oldu. Kültür, sanat, medya ve internet gibi 26 farklı dal ve büyük onur ödülünün sahiplerini bulduğu törene iletişim ve sanat camiasından ünlü isimler katıldı.

İbn-i Sina’nın ‘İlim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder’ sözüyle konuşmasına başlayan İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın” Ödüllerimiz 43 bin öğrencimizin açık oylarıyla belirlenmiştir. Dolayısıyla üniversite olarak sanata, kültüre, ilime katkı sağlıyorsak, ne mutlu bize” dedi.

AKEV Onur Ödülü’nün sahibi usta oyuncu Perihan Savaş oldu. Ödülünü AKEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elif Aydın’ın elinden alan usta oyuncu, "Mesleğime beş yaşında başladım, tam 60 yıl geçmiş. 60 yılım işimi çok severek, çok çalışarak ve herkese saygı duyarak geçti. Eğer bir başarı istiyorsanız, işinizi seveceksiniz, çok çalışacaksınız ve insanlara saygı göstereceksiniz. Hayatınız boyunca bu çok önemli. Onun için bu kadar yıl nesilden nesle unutulmamak çok kolay bir şey değil. Sizlere tavsiyem lütfen çalışın ve saygı gösterin. Ayrıca bugün burada bu ödülü aldıysam ve bir kadın olarak sahnedeysem, mesleğimi yapabiliyorsam, özgürsem ve haklarımı koruyabiliyorsam Mustafa Kemal Atatürk’ün sayesindedir” diye konuştu.

Gençler tarafından Yılın En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu seçilen usta sanatçı Selçuk Yöntem, teşekkürlerini sunarak başladığı konuşmasında, "Tiyatro tek başına yapılan bir iş değil. Perde arkasında onlarca çalışanlarla birlikte yapılan bir iş. Ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizler de sanatın muhakkak bir ucundan tutun. Tutmak için çaba gösterin. Eğer ucundan tutamıyorsanız iyi bir seyirci olun” dedi.

Törende ödül alan isimler şöyle:

1-AKEV Onur Ödülü

Perihan Savaş

2-Yılın En İyi TV Kanalı

Show TV (Rıdvan Bıyık)

3-Yılın En İyi Gündüz Kuşağı Programı

Çağla İle Yeni Bir Gün (Çağla Şıkel / FOX TV)

4-Yılın En İyi Spor TV Programı

Yüzde Yüz Futbol (Rıdvan Dilmen / TV 8,5)

5-Yılın En İyi Sağlık TV Programı

Dr. Ender Saraç İle İyi Yaşam ( Haber Türk TV)

6-Yılın En İyi Magazin TV Programı

Pazar Sürprizi (Ömür Sabuncuoğlu / Show TV)

7-Yılın En İyi Yarışma Programı

MasterChef Türkiye (TV 8)

8-Yılın En İyi Haber Bülteni

TV 100 - Gökhan Taşkın

9-Yılın En İyi Haber TV Programı

Pasaport (Mete Çubukçu / NTV)

10-Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri

Nazlı Çelik - Star TV

11-Yılın En İyi Erkek Haber Spikeri

Mehmet Akif Ersoy (Haber Türk)

12-Yılın En İyi TV Muhabiri

Sevgi Şahin (FOX)

13-Yılın En İyi Televizyon Dizisi

Hudutsuz Sevda

14- Yılın En İyi Dijital Platform Dizisi

Kulüp (NETFLIX)

15- Yılın En İyi Radyocusu

Serdar Gökalp (Alem FM)

16- Yılın En İyi Gazetesi

Hürriyet

17-Yılın En İyi Radyo Kanalı

Kral POP (Arzu Kaya)

18-Yılın En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu

Zerrin Tekindor

19- Yılın En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu

Selçuk Yöntem

20- Yılın En İyi Tiyatro Oyunu

Toz

21-Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı

Derya Uluğ, Merve Özbey

22-Yılın En İyi Erkek Şarkıcısı

Can Bonomo

23-Yılın En İyi Müzik Grubu

Dolu Kadehi Ters Tut

24- Yılın En İyi Kadın Sinema Oyuncusu

Ayça Bingöl

25- Yılın En İyi Erkek Sinema Oyuncusu

Ahmet Rıfat Şungar

26-Yılın En İyi Sinema Filmi

Flaşbellek

27-Yılın En İyi Yönetmeni

Derviş Zaim