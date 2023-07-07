Tercih döneminde yoğun ilgi gören okullardan biri de İstanbul Atatürk Fen Lisesi oldu. Okul, her gün tanıtım etkinlikleri düzenleyerek öğrencilere bilgi veriyor.

İstanbul Atatürk Fen Lisesi, tercih döneminin yoğun ilgi gören okullarından biri oldu. Okul, her gün tanıtım etkinlikleri düzenleyerek öğrencilere bilgi veriyor. Geçtiğimiz yıl Amerika’da düzenlenen ISEF yarışmasında dünya üçüncüsü olan ve bu yıl Avrupa’da ülkemizi temsil etmeye hak kazanan okulun robotik atölyesi ve bilim olimpiyatlarındaki başarıları da dikkat çekiyor. İstanbul Atatürk Fen Lisesi, öğrencilerin deprem bilincini artırmak amacıyla geliştirdiği Deprem Eğitim Oyunu ile ulusal basında da yer aldı. Okulda ayrıca matematik ve fen bilimleri yarışmaları düzenleniyor. Okulda faaliyet gösteren kulüpler arasında Bilim Anlatıcılığı Kulübü ve Girişimcilik Kulübü öne çıkıyor. Okulun başarısının arkasındaki en önemli faktörlerden biri, nitelikli öğretmen kadrosu ve öğrenci odaklı yönetim anlayışı. İstanbul Atatürk Fen Lisesi, yıllardır üniversite sınavlarındaki başarılarıyla öğrencilere en üst düzeyde donanım sağlamaktan gurur duyuyor. Okulun mezuniyet töreninde bir öğrenci, "İyi ki o bir yanlışı yapmışım" dedi.