Bitişiğinde yer alan inşaat çalışmaları nedeniyle binasında hasar meydana gelen İstanbul Arel Üniversitesinden basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada eğitimin kesintisiz devamı için çalışmaların başlatıldığı bilgisi verildi.

Bitişiğinde yer alan inşaat çalışmaları nedeniyle binasında hasar meydana gelen İstanbul Arel Üniversitesinden basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada eğitimin kesintisiz devamı için çalışmaların başlatıldığı bilgisi verildi.

Üniversite tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadeleri yer verildi:

"Küçükçekmece Sefaköy Yerleşkemizde yer alan bina ve blokların önemli bir kısmı, hemen bitişiğinde yer alan taşınmazdaki inşaat ve derin kazı çalışmaları nedeniyle, 23.10.2022 Pazar günü akşam saatlerinde çökmüş ve binalar kullanılamaz hale gelmiştir.

23.10.2022 Pazar Günü sabah saatlerinde gerek yerleşkedeki binalar içerisinden gerekse de binaların dışından gelen sesler üzerine bina derhal boşaltılarak, gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Akşam saatlerinde bitişik taşınmazdaki istinat duvarından gelen sesler artmış ve akabinde ise istinat duvarı çökmüştür. İstinat duvarının çökmesinin etkisiyle binaların önemli bir kısmı çökmüş ve kullanılamaz hale gelmiştir.

Sabah saatlerinden itibaren alınan geniş güvenlik önlemleri sayesinde kimsenin burnunun dahi kanamamış olması, yaşanan olaydaki tek sevindirici yandır.

Üniversitemiz Rektörlüğü ve idari birimleri, olay akabinde derhal toplanmak suretiyle eğitimin kesintisiz devamı için çalışmalara başlamıştır. Sefaköy Yerleşkesinde eğitim faaliyetlerinin geçici bir süre için online olarak devam edilmesine ve en kısa sürede diğer yerleşkelerimizde öğrencilerimizin eğitimlerine fiziki devam etmesi için ivedi çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir. Süreçle ilgili gerekli duyurular en kısa zamanda yapılacaktır. Kemal Gözükara Tepekent, Cevizlibağ Sağlık Yerleşkelerimiz ve Sefaköy D Blok Binamızda eğitim devam etmektedir".