İstanbul Arel Üniversitesi’nde geliştirilen iki proje tescillenerek patent almayı başardı. Teknoloji ve mali alanda önemli tasarruf imkânı sağlayan projeler mühendislik, sağlık, gıda, tarım, otomotiv gibi birçok sektöre katkıda bulunuyor.

İstanbul Arel Üniversitesi’nde geliştirilen “Sintersiz Saplama Kaynağı Seramik Yüksüğü İmalatı” buluşu üretim alanında büyük oranda maliyet ve teknoloji tasarrufu sağlarken “Doğal Kaynaklı Biyoseramik İçeren Biyouyumlu ve Biyobozunur Damar Doku Üretimi” buluşu ise sağlık, gıda, tarım, otomativ, hava filtrasyon ve savunma sanayi gibi birçok alanda uygulama alanı sağlıyor.

“Sintersiz Saplama Kaynağı Seramik Yüksüğü İmalatı” buluşu üreticilere mali avantaj sağlıyor

Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ceren Türkcan, Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi Eylem Çağrıcan Gök, Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Koordinatörü Engin Huysal ile Alparslan Demirural tarafından geliştirilen ve büyük oranda maliyet tasarrufu sağlayan “Sintersiz Saplama Kaynağı Seramik Yüksüğü İmalatı” tescillenerek patent almayı başardı.

Proje; saplama kaynağı yapılırken kullanılan seramik yüksüklerin imalat teknolojisi 13000C sıcaklığında sinterlenerek yapılan ve imalat teknolojisi / maliyeti yüksekliği ile teknolojiyi zorlayan uygulamalara çözüm olarak geliştirildi. Tescillenen buluş sayesinde sinter fırını kullanmadan, kabul edilebilir fiziksel değerlerde, soğuk pres yöntemi ile oda sıcaklığında kürlenen seramik yüksük imal edilebiliyor. Buluş bununla beraber, ürünlerin renklendirilerek özelliklerinin görsel hale getirilmesini de sağlıyor.

Doğal Kaynaklı Biyoseramik İçeren Biyouyumlu ve Biyobozunur Damar Doku Üretimi” birçok sektöre kolaylık sağlıyor

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeşim Müge Şahin, Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Erdi Buluş ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi Atahan Çelik tarafından geliştirilen sağlık, gıda, tarım, otomotiv, hava filtrasyon ve savunma sanayi gibi geniş bir uygulama alanına sahip olan “Doğal Kaynaklı Biyoseramik İçeren Biyouyumlu ve Biyobozunur Damar Doku Üretimi” buluşu tescillenerek patent almayı başardı.

Buluş, doğal kaynaklı biyoseramik içeren biyouyumlu ve biyobozunur damar doku malzemesi (stent, yara örtücü bant vb.) üretimi ile ilgili. DKHA sentezi kimyasal çöktürme yöntemi ile elde edilen ürün, DKHA-PCL-PVP damar doku malzemesi döner mil toplayıcılı elektroeğirme metodu ile üretiliyor. Sentezlenen ve üretilen bu biyouyumlu ve biyobozunur malzemeler, başlıca doku mühendisliği ve biyomedikal uygulamalarda kullanılabiliyor. Sentezlenen DKHA biyoseramiği doğal diş ve kemik dolgu maddesi vazifesi görebilirken, DKHA takviyeli PCL-PVP biyokompoziti sahip oldukları özellikler bakımından hem damar doku malzemesi (stent) hem de yara örtücü bant olarak işlev görebiliyor. Ayrıca DKHA biyoseramiği, 3 boyutlu yazıcı sektörüne sarf malzeme olarak kullanılabilirken bununla birlikte sağlık, tekstil, gıda, tarım, otomotiv, hava filtrasyon, savunma gibi geniş bir uygulama sahasına hitap edebiliyor.