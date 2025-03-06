İstanbul Arel Üniversitesi Satranç Takımı, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 9-13 Mart tarihinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde düzenlenecek olan 2025 Üniversiteler Satranç Türkiye Şampiyonası’nda şampiyon olmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Geçen sene aynı şampiyonada önemli derecelerle dönen İstanbul Arel Üniversitesi Satranç Takımı’nda bu sene hedef Türkiye şampiyonu olmak. 2024 yılında düzenlenen şampiyonaya çok hazırlanamamalarına rağmen önemli başarılar elde ettiklerini ifade eden İstanbul Arel Üniversitesi Satranç Takımı kaptanı Sümeyye Gülçeken, daha ilkokul sıralarındayken satranca ilgi duyduğunu belirterek şampiyonaya hazır olduklarını vurguladı.

İstanbul Arel Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4’üncü sınıf öğrencisi Sümeyye Gülçeken; "Satranca ilgim 7 yaşında başladı. İlkokuldayken okulumuza kurs açılmıştı. Ailemin yönlendirmesi ile kursa başladım. Öğretmenimin yönlendirmesi ile yarışmalara başladım. Orada birazcık daha ilerledikten sonra beni kulüplere transfer ettiler. Üniversitemizde de ilk dönemde satranç kulübünü kurdum. 4 yıldır kulübün başkanıyım. Aynı zamanda okul takımının kaptanlığını yapıyorum. 2024 Türkiye Üniversiteler Şampiyonası geçen yıl Sivas’ta yapıldı. Biz iki takımla 7 oyuncu olarak katıldık. Açıkçası çok güçlü bir turnuvaydı. Çünkü Türkiye’deki çoğu üniversitelerin oyuncuları katılıyordu oraya. Bireysel kategoride birinci masa Türkiye ikinciliği elde ettim. Kız takımımız üçüncü ile eş puanla Türkiye 4’üncüsü oldu. Az bir averajla üçüncülüğü kaçırdık. Çok zorlu bir turnuvaydı bizim içinde. Bizim hazırlıklarımız Eylül ayından beri başladı. Arkadaşlarımızla İstanbul’daki turnuvalara katılıyoruz, orada pratik yapmış oluyoruz. Aynı zamanda bireysel derslerimiz devam ediyor. Hem okulda çalışıyoruz hem çevrimiçi çalışıyoruz. Çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. Arkadaşlarımız zaten yıllardır satranç oynayan arkadaşlarımız. Tabi mezun olacak arkadaşlarımız var, yeni gelecek arkadaşlarımız da olabilir ama okul takımının ben böyle her sene devam edeceğini düşünüyorum, her sene Türkiye şampiyonasında üniversitemizi en iyi şekilde temsil edeceklerini düşünüyorum" dedi.

"Bu sene geçen seneden daha iyi olmayı hedefliyoruz"

İstanbul Arel Üniversitesi Satranç Kulübü Başkan Yardımcısı ve Bilgisayar Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencisi Egemen Erdem ise tecrübelerine güvendiklerini ifade ederek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı.

Erdem, "Satranç kulübüne üniversiteye ilk girdiğim yıl 2021 yılında dahil oldum. Satranca olan ilgim lise yıllarında başladı. Arkadaşlarım oynarken görünce merak ettim, nasıl bir spor, ilgilenmeli miyim diye. Daha sonrasında kendimi geliştirmeye başladım. İnternetten bununla ilgili videolar buldum. Sevmeye başladım alanı. Daha sonra turnuvalara katıldım. Geçen sene takım olarak katılmanın daha farklı bir dinamiği oldu. Motivasyon ve moral açısından. Her tur bitiminde birbirimize destek olmamız, maçları analiz etmemiz, bu daha farklı bir şekilde turnuvayı değerlendirmemize sebep oldu. İstanbul Arel Üniversitesi Satranç Takımı olarak bu sene geçen seneden daha da iyi olmayı hedefliyoruz. Çünkü tecrübemizde var. Takım turnuvası olarak, üniversite arkadaşlarımızla katıldık daha önce. Bu sene ikinci kez katıldığımız için aşağı yukarı neyle karışılacağımızı biliyoruz" dedi.