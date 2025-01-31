İstanbul Arel Üniversitesi ArelPOTKAM’da (Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezi) geliştirilen iki proje tescillenerek patent almayı başardı. Sağlık, sivil havacılık başta olmak üzere birçok sektöre önemli katkılar sağlayan buluşlar birçok açıdan sektör profesyonellerine kolaylık sağlıyor.

İstanbul Arel Üniversitesi’nde geliştirilen “Akut, kronik ve enfekte yaralar için yenilikçi çözüm: Doku yenileyici fonksiyonel yara örtüsü” ve “Doğa dostu şeffaf nanoteknolojik maske” sağlık sektörü başta olmak üzere birçok sektöre kolaylık sunarken çevre dostu olması nedeniyle doğaya zarar vermiyor. İstanbul Arel Üniversitesi ArelPOTKAM da geliştirilerek patent almayı başaran projeler aynı zamanda birçok sektöre maddi açıdan büyük avantaj sağlıyor.

“Doku yenileyici fonksiyonel yara örtüsü” yaraların hızlı ve etkili tedavisinde önemli rol oynuyor

İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeşim Müge Şahin, Meslek Yüksek Okulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Erdi Buluş, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencisi Kübra Gödek ve Uzman Gülseren Sakarya tarafından geliştirilen akut, kronik, enfekte olmuş tüm yaralarda etkili olabilme özelliğiyle sağlık, kozmetik ve savunma sanayi gibi geniş bir uygulama alanına sahip olan “Doku Yenileyici Fonksiyonel Yara Örtüsü” buluşu tescillenerek patent almayı başardı.

Günümüzün sağlık, kozmetik ve savunma sanayisinin kritik ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilen buluş, kapsamlı özellikleriyle multidisipliner bir çözüm sunuyor. Akut, kronik ve enfekte yaralar için geliştirilen bu yenilikçi buluş, yalnızca yaraların iyileşmesini hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda bir dizi üstün faydayı da beraberinde getiriyor. Bu özel yara örtüsü, doğal içeriklerden oluşan etkileyici bir formülasyona sahip. Yara örtüsü; oksijen otoritelere karşı geçişi önleyen, iz giderme özelliği bulunan, akıntı oluşumunu engelleyen, uygun maliyetli, kanama durdurucu ve derin yaralara etkili bir çözüm sunma kapasitesine sahip. Bunun yanı sıra, kontrollü ilaç salımı yapabilmesi ve ilaç yükleme imkânı sağlaması, tıbbi tedavilerde yeni bir standart oluşturuyor. Alerjik etki göstermeyen yapısı, hassas ciltler için bile güvenli bir kullanım sağlıyor. Bu yenilikçi ürün, yalnızca sağlık sektöründe değil, kozmetik alanında da kullanım potansiyeline sahip. İz giderici ve cilt yenileyici özellikleri, estetik dermatolojide çığır açabilecek bir fırsat sunuyor. Ayrıca, savunma sanayisi için, biyomühendislik çözümlerinin entegrasyonu ile savaş alanında meydana gelen yaralanmaların hızlı ve etkili tedavisinde önemli bir araç olabilir. Doğal içerikleri ile çevre dostu bir yaklaşım sergileyen bu yara örtüsünün yenilikçi yapısı, modern tıbbın ve biyoteknolojinin imkanlarını doğal bileşenlerle harmanlıyor. "Doku yenileyici fonksiyonel yara örtüsü”, geleceğin sağlık, kozmetik ve savunma ihtiyaçlarına yönelik sürdürülebilir ve etkili bir çözüm sunma vizyonuyla, çok yönlü kullanımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Bu buluş, yalnızca bir ürün değil, aynı zamanda çok disiplinli bir gelişim aracı olarak değerlendiriliyor.

Doğa dostu şeffaf nanoteknolojik maske tescillendi

İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeşim Müge Şahin, Meslek Yüksek Okulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Öğr. Gör. Erdi Buluş ve Uzman Gülseren Sakarya tarafından geliştirilen virüs ve bakterilere karşı yüksek filtre edebilme özelliğiyle sağlık, filtrasyon ve savunma sanayi gibi geniş bir uygulama alanına sahip olan “Yüksek filtreleme özelliğine sahip doğa dostu şeffaf nanoteknolojik maske” buluşu da tescillenerek patent almayı başardı.

Günümüzün sağlık ve çevre bilincine yönelik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilen “Şeffaf Nanoteknolojik Maske” hem bireysel koruma hem de sürdürülebilirlik açısından çığır açıcı bir çözüm sunuyor. Maske, virüs ve bakterilere karşı etkili antimikrobiyal ve antibakteriyel özellikler sunarak sağlığı önceliklendiriyor. Yüksek filtreleme kapasitesi sayesinde karbon monoksit ve diğer zararlı gazların geçişine izin vermeyerek, temiz hava solumayı garanti altına alıyor. Bu koruyucu özellikleri sağlarken, nefes alabilirliği destekleyen özel bir yapı sunuyor ve kullanıcıların gün boyu konforlu bir deneyim yaşamasını sağlıyor.

Doğa dostu bir yaklaşımla tasarlanan bu maske, tamamen çevreye duyarlı malzemelerden üretildi. Zararlı kimyasallar içermeyen, doğada çözünür yapısı ile çevreye zarar vermeyen bir alternatif sunarken, modern dünyada artan plastik atık sorununa çözüm getirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda, şeffaf ve estetik görünümü, maskeyi hem günlük kullanımda hem de profesyonel ortamlarda ideal bir seçenek haline getiriyor. Maskenin bir diğer dikkat çekici özelliği ise dokuya filtrelenmiş hava desteği sağlaması. Bu özellik, kullanıcıların yalnızca dış ortamdan gelen tehlikelerden korunmasını değil, aynı zamanda maskenin iç kısmında oluşabilecek hava kalitesini optimize etmeyi mümkün kılıyor. Ayrıca, şeffaf ve modern tasarımı sayesinde, yüz ifadelerinin net bir şekilde görünmesini sağlayarak sosyal iletişimi kolaylaştırıyor. Bu yenilikçi maske, sağlık çalışanlarından günlük yaşam kullanıcılarına kadar geniş bir kitleye hitap ederken, geleceğin sağlık standartlarını bugünden sunuyor. Hem bireysel hem de toplumsal sağlığı koruma misyonuyla geliştirilen “Şeffaf Nanoteknolojik Maske”, modern dünyada güvenilir ve sürdürülebilir bir koruma arayışında olan herkes için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu teknolojik atılım, yalnızca sağlık sektöründe değil, çevreye duyarlılık ve kullanıcı konforu açısından da öncü bir adım olarak dikkat çekiyor. Geleceğe yönelik bu vizyoner çözüm, bireylerin ve toplumun güvenliğini sağlama misyonuyla sağlık ve çevre dostu bir yaşamın kapılarını aralıyor.