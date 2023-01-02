İstanbul Anadolu Yakası’nda gece yarısından itibaren yoğun sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken E5 kara yolunda sürücüler dörtlülerini yakarak ilerledi.

İstanbul Anadolu Yakası’nda gece yarısından itibaren yoğun sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken E5 kara yolunda sürücüler dörtlülerini yakarak ilerledi.

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan sis gece yarısından itibaren etkisini arttırdı. Anadolu Yakası’nda E5 kara yolu üzerinde araçlar dörtlülerini yakarak ilerlerken bazı araçların sis nedeniyle görüş mesafesi düştüğü için yol kenarında bekleme yaptığı görüldü. Yoğun sis nedeniyle kayganlaşan E5 kara yolunda sürücüler kontrollü ve yavaş bir şekilde ilerledi. Altunizade - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde de benzer görüntüler kaydedildi.