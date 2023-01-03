İstanbul’u etkisi altına alan sis Maltepe ve Kartal sahilinde adeta deniz ile birleşti. Sisin denizi örttüğü manzarada yüksek binalar ve gökdelenler de sis içerisinde kaldı. Sisin gölgesinde kartpostallık görüntüler oluşturan eşsiz güneş manzarası havadan görüntülendi.

İstanbul’u etkisi altına alan sis Maltepe ve Kartal sahilinde adeta deniz ile birleşti. Sisin denizi örttüğü manzarada yüksek binalar ve gökdelenler de sis içerisinde kaldı. Sisin gölgesinde kartpostallık görüntüler oluşturan eşsiz güneş manzarası havadan görüntülendi.

İstanbul’da son günlerde özellikle sabah saatlerinde sis etkisini gösteriyor. Bugün de gece saatlerinde başlayan sis sabahın ilk ışıklarıyla etkisini sürdürmeye devam ediyor. Maltepe, Kartal ve çevre ilçelerde sahilde oluşan sisin adeta denizi örtü gibi kapladığı görüldü. Gökdelenler ve yüksek binalar da sis içerisinde kaldı. Ayrıca sisin gölgesi içerisinde güneşin yükseldiği anlar adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis ile güneşin bir araya geldiği manzara dron ile görüntülendi.