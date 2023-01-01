İstanbul’da yeni yılın ilk sabahında sis etkili olmaya başladı. Anadolu Yakası’nda da etkili olan sis, ormanlık alanlar ve evlerin üzerinde adeta görsel şölen oluşturdu. Sis, havadan dron ile görüntülendi.

İstanbul’da yeni yılın ilk sabahında sis etkili olmaya başladı. Anadolu Yakası’nda da etkili olan sis, ormanlık alanlar ve evlerin üzerinde adeta görsel şölen oluşturdu. Sis, havadan dron ile görüntülendi.

İstanbul’da yeni yılın ilk sabahında yoğun sis etkili oldu. Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde de etkili olan sis ormanlık alanlar ve binaların üzerinde adeta görsel şölen oluşturdu. Sis nedeniyle görüş mesafesinin de oldukça azaldığı gözlenirken, sis havadan dron ile görüntülendi.