İstanbul Ambarlı Limanı’nda konteynere yapılan baskında 2 ton 91 kilogram ağırlığında toplam 12.3 milyon adet ‘captagon’ diye tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu organizatörü yabancı uyruklu şahıs ise yurtdışına kaçmak isterken havalimanında yakalandı.

İstanbul Ambarlı Limanı’nda konteynere yapılan baskında 2 ton 91 kilogram ağırlığında toplam 12.3 milyon adet ‘captagon’ diye tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu organizatörü yabancı uyruklu şahıs ise yurtdışına kaçmak isterken havalimanında yakalandı.

Gümrük Muhafaza ekipleri, Ambarlı Limanına gelen ve transit olarak yurtdışına götürülecek olan konteynere operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı operasyonda konteyner içerisinde 2 ton 91 kilogram ağırlandığı toplam 12.3 milyon adet ‘captagon’ diye tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu kaçakçılığının organizatörü olduğundan şüphelenilen yabancı uyruklu bir şahıs ise, havalimanından yurtdışına kaçmak isterken yakalandı. Ekiplerin operasyonla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.