DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte İstanbul kazıları anlatıldı. Doç. Dr. Yasemin Yılmaz “Kazılar kadim şehir istanbul’un her dönemde önemli bir yerleşim yeri olduğunu gösteriyor” dedi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte İstanbul kazıları anlatıldı. Doç. Dr. Yasemin Yılmaz “Kazılar kadim şehir istanbul’un her dönemde önemli bir yerleşim yeri olduğunu gösteriyor” dedi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin hayata geçirdiği Tıp Fakültesi Konferanslar Serisi etkinliklerinde “Neolotik’ten Bizans’a İstanbul Arkeolojisi: Yeni Kazılar, Yeni Keşifler” başlığı altında İstanbul kazıları anlatıldı.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Yılmaz, Dünya tarihinde önemli bir yer tutan İstanbul’un ve burada ortaya çıkan tarihi buluntuların, sadece Türkiye için değil, dünya ve insanlık tarihi için de çok değerli olduğunu söyledi. Kazılar esnasında izlenen arkeolojik yöntem hakkında bilgi veren Yılmaz, kazıya başlamadan önce yüzey araştırması veya teknolojileriyle yüzey taramaları yapıldığını, kazıdan sonra yapılanları; arkeolojik kalıntıların zamansal ve mekânsal olarak ilişkisel değerlendirilmesi, disiplinler arası çalışmalar ve kurumsal yaklaşımlar şeklinde sıraladı.

İstanbul kazılarının başlangıç tarihi olan 2004 yılı Marmaray kazılarının İstanbul tarihine ışık tuttuğunu ifade eden Yasemin Yılmaz, sadece İstanbul’un değil Anadolu arkeolojisinin dünya tarihini anlamak için ilk sıralarda yer aldığını; hem kazı açısından, hem de arkeolojide belgeleme açısından ilk sırada olduğunu dile getirdi. İstanbul’un Neolitik, Demirçağ, Arkaik ve Klasik Çağlar, Helenistik, Roma, Erken Bizans, Orta Bizans, Genç Bizans, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet dönemi gibi 9 katmanlı bir yerleşime sahip olduğunu söyleyen Doç. Dr. Yılmaz, bu dönemlere ait buluntuların aynı yerde ortaya çıkmasının, İstanbul’un değerini gösterdiğini vurguladı.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nün Marmaray ve Metro kazılarını yürüttüğünü, kendisinin de uzman olarak çalıştığını söyleyen Yılmaz, bu alanların aynı zamanda bir istihdam alanı olduğunu Düzce Üniversitesi’nden mezun 3 öğrencinin burada çalıştığını kaydetti. Sunumunun sonunda kent müzelerinin önemine de değinen Doç. Dr. Yasemin Yılmaz, İstanbul’un tarihini yansıtan bu eserlerin bir müzede sergilenmesi temennisi ile konuşmasını sonlandırdı.

Konferans sonunda yaptığı başarılı çalışmaları ve sunumu için Doç. Dr. Yasemin Yılmaz’a, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.