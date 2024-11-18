TÜİK'in açıkladığı verilere göre işsizlik oranı 0,1 puan azalışla yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda yüzde 12,1 olarak tahmin edildi.ANKARA (İGFA)- TÜİK, İşgücü İstatistikleri'nde Temmuz-Eylül aylarına ait üçüncü çeyrek verilerini açıkladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti.

Üçüncü çeyrek raporunda Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 20 bin kişi azalarak 3 milyon 106 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49,6 olurken, mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 54,3 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1, kadınlarda ise yüzde 36,9 oldu.

Verilere göre genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 16,8 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın yüzde 58,2'si hizmet sektöründe yer aldı.

Buna göre 2024 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre sanayi sektöründe 46 bin kişi, inşaat sektöründe 12 bin kişi, hizmet sektöründe 110 bin kişi artarken tarım sektöründe 32 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,6'sı tarım, yüzde 20,6'sı sanayi, yüzde 6,7'si inşaat, yüzde 58,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,6 saat olurken, arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 26,5 olarak açıklandı.