Samsun’un Vezirköprü ilçesinde ıssız adada 15 kişilik kano kampı yapıldı.

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde ıssız adada 15 kişilik kano kampı yapıldı.

Vezirköprü ilçesine bağlı Kaplancık Mahallesi’nde, Bafra Extrem tarafından ıssız bir adada kano kampı gerçekleştirildi. Vezirköprü Yolpınar Mahallesi Derneği tarafından desteklenen kano kampında macera dolu anlar yaşandı.

Kano kampında, ilk gün kanolarla adaya geçilerek başladı. Çadır kurulumu, ateş yakma, gece açık hava sineması gibi faaliyetlerle ilk gün adaya gelen kampçılar hem birbirleriyle tanışarak keyifli vakit geçirme şansı elde ettiler. Kampın ikinci günü sabah kahvaltısının ardından saat 09.30’da adadan kanolarla Kaplancık Kanyonu’na doğru yol alan kamp ekibi kanyondan toplu halde geçti.

Bafra Extrem Grubu Sorumlusu Volkan Karaman yaptığı açıklamada, “Haziran ayında Kaplancık Mahallesi’nin kuzeyinde yer alan Alancık Mahallesi’nde bu yılın ilk kano kampını 40 kişilik bir ekip ile düzenlemiştik. Sonrasında yine bu civarlarda harita üzerinde belirlediğimiz noktalara Yolpınar dernek başkanı arkadaşım Talha Deniz’in özverili destekleri ile incelemelerde bulunduk. Kano ile su üzerinden ilerleyerek burada bulunan adaları gün boyu keşfetme şansı elde ettik. Kamp için en uygun adayı belirledikten sonra kamp tarihimizi belirledik. 15 kişi ile sınırlı tuttuğumuz bu kamp ıssız bir adada gerçekleştirerek Türkiye’nin ilk kano kampı olma özelliğini de taşıdık. Bizler kano kampı ve diğer faaliyetlerimiz ile Bafra-Vezirköprü arasında doğa sporlarını potansiyeline dikkat çekmek istiyoruz. Tüm doğaseverlerin görmesi gereken yerler buralar, özellikle Kaplancık Kanyonu ve adalar görseli oldukça yüksek. İlerleyen tarihlerde bu bölgede etkinliklerimiz devam edecek. Bu sayede bölge halkı içinde turizmden gelir elde etme şansı doğacak. Hatta iki üç yıla kadar binlerce insanın ziyaret ettiği yerlerden biri olma özelliği kazanabilir diye düşünüyorum” dedi.