Adana’da düzenlenen ‘İpek Soylu Şemin Vakfı ATDSK T500 Master Turnuvası’ sona erdi.

İpek Soylu Şemin Vakfı’nın sponsorluğunda, Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü’nün ev sahipliğinde düzenlenen ‘T500 Masters Turnuvası’ Adana’da sporseverlere tenis dolu 10 gün yaşattı. Toplam 300 bin TL para ödülünün dağıtıldığı turnuvada Adana, Ankara, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas ve Van’dan 550 tenisçi kıyasıya mücadele etti.

Turnuvanın son günü yapılan final maçları sonrası gerçekleşen kupa töreninde derece alan tenisçilere Adana’ya özgü yapılan, tarihi Büyük Saat Kulesi simgeli kupanın yanı sıra para ödülleri ve hediyeler dağıtıldı.

Şampiyon ve finalistlere kupa ve ödülleri İpek Soylu Şemin ve turnuva sponsorları tarafından verildi. Törende konuşan İSŞ Vakfı Kurucusu İpek Soylu Şemin, ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin ve sponsorlara teşekkür ederek, “Bize kapıları açan Ali Refah Keskin başkanımıza çok teşekkür ederim. İlk olan bir şeye destek olmak zordur. Çünkü referans yoktur. Adana’daki bu turnuva önümüzdeki çalışmalarımızda bizim için çok güzel referans olacak. O yüzden bizlerle bu yolu yürümeyi tercih eden tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Seneye çok daha güzel bir havada turnuvamızı gerçekleştireceğiz. Katılan, ödül alan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.