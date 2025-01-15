Kocaeli Şehir Hastanesi’nin otoparkında çıkan kavgada İSS çalışanları, bir vatandaşa saldırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün sabah saatlerinde Kocaeli Şehir Hastanesi otoparkında meydana geldi. Şehir Hastanesi’nin güvenlik, temizlik gibi hizmetlerini yürüten İSS firmasının çalışanları ile vatandaş arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki İSS çalışanı vatandaşı darp etti. Çevredekilerin araya girmesinin ardından İSS çalışanları bölgeden uzaklaştı.

Kavga anı ise cep telefonu ile görüntülendi.