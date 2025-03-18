İsrail ordusunun dün gece gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırılarda Filistinlilerin sığındığı okulu hedef alması sonucu 30 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırılarda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı El-Derac Mahallesi’ndeki El-Tabi’in Okulu’nu hedef aldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırıda en az 30 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail güçlerinin füzelerle düzenlediği saldırı nedeniyle okulda büyük hasar meydana geldi.

Saldırı anını anlatan Filistinli çocuk Ahmed El-Basyouni, "Sahur hazırlarken büyük bir patlama oldu. Ne olduğunu görmek için dışarı çıktık. Bombardımanın 5 sınıfı tamamen yok ettiğini, çok sayıda şehit ve yaralı olduğunu gördük" dedi.

Her yerin kan gölüne döndüğünü anlatan Ahmed, "Savaşın başından bu yana aynı okul füzelerle üçüncü kez hedef alınıyor. İlk saldırıda 130 kişi ölmüştü, ondan sonraki saldırıda ise İsrail 18 Filistinliyi öldürdü" ifadesini kullandı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 404’e, yaralı sayısı ise 562’ye yükseldi.