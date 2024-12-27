İsrail ordusunun Yemen’de İran destekli Husilerin kontrolündeki Uluslararası Sana Havalimanı ve Hudeyde kentine düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi, 40 kişi de yaralandı.

İsrail’in dün Yemen’de İran destekli Husilerin kontrolündeki başkent Sana’daki Sana Uluslararası Havalimanı ve liman kenti Hudeyde’yi hedef aldığı saldırıların bilançosu arttı. Husilere bağlı Al-Masirah kanalı, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 6’ya yükseldiğini, 40’tan fazla kişinin de yaralandığını aktardı.

Husilerin yönetimindeki Saba Haber Ajansı, havaalanında 3 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını, Hudeyde’de ise 3 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını belirtti.

DSÖ Genel Sekreteri saldırıya havalimanında yakalandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus saldırı sırasında başkent Sana’daki uluslararası havalimanında olduğunu açıkladı. Ghebreyesus sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tutuklu BM personelinin serbest bırakılması için müzakereler ve Yemen’deki insani durumu değerlendirme misyonumuz bugün sona erdi. Tutukluların derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmaya devam ediyoruz. Sana’dan kalkacak uçağımıza binmek üzereyken havalimanı bombardımana uğradı. Uçağımızın mürettebatından 1’i yaralandı. Havaalanında en az 2 kişinin öldüğü bildirildi. Hava trafik kontrol kulesi, kalkış salonu, bulunduğumuz yerden sadece birkaç metre ötedeydi ve pist hasar gördü. Havaalanındaki hasarın onarılmasını bekleyip ayrılmamız gerekecek. BM, DSÖ’deki meslektaşlarım ve ben güvendeyiz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine içten taziyelerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Husiler, Gazze’ye saldırıların başladığı Ekim 2023’ten bu yana İsrail’i hedef alıyor. İsrail, misilleme olarak Husilere karşı aralıklarla saldırılar düzenliyor.