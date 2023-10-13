İsrail’in Gazze’ye saldırısı sonrası hayatını kaybeden Filistinliler için Giresun’da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Giresun Merkez ve diğer ilçelerindeki tüm camilerde Cuma hutbesinde İsrail’in Gazze’ye saldırılası sonrası hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinli Müslümanlar için dualar edildi. Kılınan Cuma namazının ardından İsrail’in Gazze’ye saldırıları sonrası hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Giresun şehir merkezindeki Hacı Miktat Camii’nde İl Müftüsü Ramazan Topcan’ın kıldırdığı cenaze namazına AK Parti Giresun Milletvekilleri Prof. Dr. Nazım Elmas, Ali Temür, AK Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.