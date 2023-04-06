İsrail tarafından Mescid-i Aksa’ya düzenlenen baskınlar Şanlıurfa’da sivil toplum kuruluşları (STK) ve vatandaşlar tarafından kınandı.

İşgalci İsrail’in Mescid-i Aksa baskınına Türkiye’nin dört bir yanından tepkiler yağmaya devam ediyor. Şanlıurfa’da da Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırılar kınandı. Balıklıkgöl Yerleşkesi’ndeki Dergah Camisi’nde öğle namazının ardından toplanan, aralarında sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de bulunduğu yüzlerce kişi, Filistin ve Türk bayrağı açtı. Gruptakiler sık sık "Kahrolsun İsrail, Filistin’in başkenti Kudüs’tür, Filistin’e selam direnişe devam" şeklinde slogan atıp tekbir getirdi.

Grup adına açıklama yapan Avukat Ali Acar, “Bugün yine bir arada İsrail’in zulmünü kınamak, inşallah sona erdirmek, şu an için yapabileceklerimizi yeniden gözden geçirmek ve bu alçakça saldırılara karşı Urfa’dan Hazreti İbrahim’in mekanından direnişe destek vermek için bir aradayız. Mescid-i Aksa ve Kudüs’ü yalnız bırakmayalım. Mescid-i Aksa, bir Ramazan ayında daha işgalci İsrail’in saldırısı altında. Siyonistler Kudüs’e saldırıyorlar, Müslümanları öldürüyorlar, kadın ve çocukları yaralıyorlar. Kudüs’ün sokaklarında ve Mescid-i Aksa’da sivillere kurşun sıkıp, kutsallarımıza el uzatıyorlar. İsrail’in Kudüs’ü Yahudileştirme planıyla Mescid-i Aksa’ya yaptığı saldırılar tamamen yasa dışıdır. İsrail, sistematik şekilde Filistinlileri bölgeden uzaklaştırarak, burada bir Yahudi mabedi inşa etmek istemektedirler. Sistematik saldırılar, İsrail’in geçmişten gelen politikalarının bir parçasıdır. Filistinliler, hala Nekbe’yi yaşamaya devam etmektedirler. Bu felakete son verilmesi gerekmektedir. İsrail, Mescid-i Aksa’ya baskın yapmasının ardından orada ibadet halinde bulunan Filistinli kadınlara yönelik büyük bir saldırıda bulundu. Bu hunharca saldırı, İsrail’in bölgeye uygulamış olduğu sistematik bir saldırıdır ve Filistinli tüm kesimlerin hedef alındığının açık bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Grup, yapılan açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.