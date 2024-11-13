Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 365’e yükseldiğini bildirdi.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail saldırılarında 78 kişinin hayatını kaybettiğini, 122 kişinin de yaralandığını belirtti. Bakanlık, 8 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 365’e, yaralıların sayısının ise 14 bin 344’e yükseldiğini ifade etti.

Bakanlık, hayatını kaybedenler arasında 216 çocuğun yanı sıra 308 sağlık çalışanının da bulunduğunu açıkladı.