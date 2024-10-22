Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 530’a yükseldiğini bildirdi.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail saldırılarında 63 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Bakanlık, 8 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 530’a yaralıların sayısının ise 11 bin 800’e yükseldiğini ifade etti.

Hastane yakınına düzenlenen saldırıda 18’e yükseldi

İsrail ordusunun gece saatlerinde başkent Beyrut’taki Jnah bölgesinde bulunan Refik Hariri Üniversite Hastanesi çevresini hedef aldığı saldırıda can kaybı 18’e, yaralı sayısı ise 60’a yükseldi.