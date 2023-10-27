İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyine düzenlediği hava saldırısında 15 kişinin hayatını kaybettiği Han Yunus şehrinin Al-Amal

Mahallesinde bulunan Kızılay Hastanesi yanındaki binada yaşanan yıkım görüntülendi.

İsrail, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus şehrinin Al-Amal Mahallesinde bulunan bir binayı dün hedef almıştı. Kızılay Hastanesi yanında bulunan Abu Shamala ailesine ait binayı vurması sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği binada yıkım meydana geldi. Etrafındaki binaların da zarar gördüğü bu yıkımda çevrede bulunan araçların da hurdaya döndüğü görüntülendi. İsrail’in, çocukları, kadınları hatta hastaneleri hedef aldığını söyleyen bölge sakinlerinden Ebu Halid, Kızılay Hastanesi’nin yakınlarında bombalanan binanın hastaneden yaklaşık 10 metre uzakta olduğunu ve Gazze Şeridi’nin kuzeyinden güvenlik nedeniyle Han Yunus şehrine gelen 10 bin kişinin hastanede kaldığını söyledi.

Ölü sayısı 7 bini geçti

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 298 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, toplam ölü sayısının 3 bin 38’i çocuk olmak üzere 7 bin 326’ya yükseldiğini açıkladı. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü El Kudra saldırılarda yaralananların sayısının ise 18 bin 967’ye ulaştığını aktardı. Enkaz altında 940’ı çocuk olmak üzere bin 700 kişinin olduğunu belirten El Kudra, İsrail’in sağlık sistemini hedef alması sonucu 104 sağlık personelinin de yaşamını yitirdiğini kaydetti.