Zağnos Paşa Camii’nde öğle namazı sonrası İsrail protesto edildi.

Basın açıklamasını okuyan AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal, 41 kilometre uzunluğu, 10 kilometre genişliğinde bir alanda, 2 milyon insanın yaşadığı, İsrail tarafından açık hava hapishanesine çevrilen Gazze’nin bugün dahi hastaneleri bombalanmaya devam ettiğini belirtti.

Uysal, “Netanyahu hükümeti Soykırım suçu işlemektedir. Savaş hukuku, insan hakları ihlal ediliyor. Uluslararası hukuk tanınmıyor. Ve tüm bunlar dünyanın gözü önünde yapılıyor. Bu durum İsrail’in gerek bugün gerekse yarın insanlık için hem bölgesel hem de küresel bir tehdit olduğunu ortaya koymaktadır. “ ifadelerine yer verdi.

“Bugün İsrail’e dur de diyerek haykırıyoruz”

İl Gençlik Kolları Başkanı Uysal şöyle devam etti, “AK Gençlik olarak bu vahşete ve bu katliamlara saystop toplamak adına geçtiğimiz cuma günü Starbucks markasının İsrail’e verdiği desteği göz önünde bulundurarak AK Parti Gençlik Kolları mensubu 30 bini aşkın gençle birlikte tüm il ve ilçelerimizde eş zamanlı olarak protestomuzu gerçekleştirmiş, AK Parti Gençlik Kolları olarak saystop demiş ve işgalci İsrail’in masum kanına doymayan alçak saldırıları son buluncaya kadar saystop demeye devam edeceğimizi bildirmiştik. AK Parti Gençlik Kolları mensupları olarak bugün Gazze’de soykırıma dur de. Bugün Gazze’deki vahşete dur de. Bugün Gazze zulme dur de. Bugün Gazze’de yaşanan insanlık suçlarına dur de. Bugün İsrail’e dur de diyerek haykırıyoruz ve saystop demeye devam ediyoruz. Bu vatanın gençleri hem kültürü hem de uluslararası değerlere olan bağlılığın bir sonucu olarak Gazze’de yapılan insan hakları ihlallerinin dimdik karşısındadır altını çizerek tekrar ifade ediyoruz. Bugün Anadolu’nun her bir köşesinde milyonlarca genç Gazze’de yavrusunun cenazesini kucağına almış bir annenin yüreğindeki sızıyı en derinden hissetmekte. Bu zulme katkı sunan kim varsa hesabını tutmaktadır. Türkiye’nin ötesinde bölgenin en büyük gençlik hareketi olan AK Gençlik olarak daha adil bir Dünya diyerek yola çıkan Cumhurbaşkanımızın izinde her zaman mazlumların savunucusu olduğumuzu, insanlık ve hukuk bilmez canilerin karşısında olacağımızı belirterek saystop diye haykırıyoruz.”

Basın açıklamasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, İl Başkan Vekili Vahdettin Çiftçi, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka ve çok sayıda AK Parti Gençlik Kolları Üyesi katıldı.