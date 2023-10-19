Hakkari Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) organizatörlüğünde İsrail’i kanamak amacıyla “Soykırıma hayır, Filistin’e destek, Siyonizm’e lanet” adı altında basın açıklaması yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde yağmurun altında düzenlenen basın açıklamasını okuyan ASKF Başkanı Erol Hanligil, İsrail işgal güçlerinin yıllardır yapmış olduğu saldırılar sonucu Filistinlilerin şehit edildiğini söyledi. Hanlıgil, “Binlerce Filistinlinin yaşama hakkı elinden alındı, evleri ve arazileri hukuksuz bir şekilde gasp edildi. İsrail’in hukuksuz ablukası ve işgali nedeniyle binlerce Filistinli kardeşimiz kendi topraklarında esir olarak hayat mücadelesi veriyor” dedi.

Açıklamaya AK Parti İl Başkanı Av. Zeydin Kaya, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, ASKF Genel Sekreteri ve Güreş İl Temsilcisi Sefer Özatak, bazı kurum amirleri ile sporcular katıldı.