İsrail’in abluka altındaki Gazze’de el-Ehli Baptist Hastanesi’ni bombalamasının ardından Diyarbakır, Batman ve Mardin’de vatandaşlar alanlarda toplanıp sloganlar atarak protesto etti.

Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren vatandaşlar, sloganlar atarak İsrail’e tepki gösterdi.

Diyarbakır’da, Ceylan Karavil Park AVM önünde toplanan binlerce kişi tekbirler getirip slogan attı.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Başkanı Vedat Turgut, Siyonist Yahudilerin, Müslümanları her gün pervasızca, çocuk, yaşlı, ihtiyar, kadın, hasta, yaralı demeden komadaki hasta demeden katletmekte olduğunu söyledi.

Turgut, “Dünya müstekbirleri onu himaye etmekte, onu tebrik etmekte. Nasıl ki, geçmiş yüzyılın başında İsrail diye bir devlet diye bir yer yoktu. Aynı şekilde yeni yüzyılda İsrail diye bir yer görmek istemiyoruz” dedi.

Mardin

Mardin’de vatandaşlar sokaklara döküldü, Gazze’de öldürülen insanlar için gıyabi cenaze namazı kılınarak dualar edildi. Kalabalık yanlarında getirdikleri Türk ve Filistin bayrakları ile sloganlar attı.

Batman

Batman’da bir araya gelen siyasi parti temsilcileri ve STK’lar, sloganlar atarak tepki gösterdi. Yapılan basın açıklamasında konuşan Memur-Sen Başkanı Şehmus Önlü, soykırımcı Siyonistlerin Filistin’de katliam yaparken susanların kıyameti zorladığı zamanda olunduğunu belirterek, “Bugün Filistin’de mazlum kanı üzerine kurulmuş bir rejim var. İsrail bir devlet değildir. İsrail, emperyalizm tarafından kurulmuş ve desteklenen bir terör örgütüdür. İsrail, bütün dünyaya kötülük yayan, soykırımcı kanlı bir organizasyondur. İşte bu rejime karşı direnen bir avuç Filistinli, bugün bütün dünyanın onurunu tutmaya çalışan insanlar katlediliyor” ifadelerinde bulundu.

Grup, basın açıklamasından sonra Atatürk Parkı’ndan valilik binasına yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün ardından grup, olaysız şekilde dağıldı.

Siirt

Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda İsrail’in Gazze’deki hastaneye düzenlediği saldırı protesto edildi. İsrail’in Gazze’deki Hastaneye yönelik gerçekleştirdiği saldırıya tepki göstermek amacıyla vatandaşlar ve STK temsilcileri, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı, İsrail’i kınayarak sloganlar attı ve tekbir getirdi. Basın açıklamasında; İsrail’in soykırım uyguladığını ve destek veren ülkelerin de sorumlu olduğunu belirtildi. Konuşmaların ardından dua edildi.