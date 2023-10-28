İsrail’in Gazze şeridinde yaptığı saldırılar Düzcelileri sokağa döktü. Düzceliler, İsrail’in saldırıları sonrası belediye önünde toplanarak İsrail’i kınayan sloganlar attı.

İsrail’in Gazze şeridinde 21 gündür yaptığı saldırıları için Düzceliler, Filistinlilere destek olmak ve İsrail’i kınamak için Düzce Belediyesi önünde toplandı. Yüzlerce Düzceli attıkları sloganlarla İsrail’i kınarken Filistinlilere ise destek çağrıları yaptı. Filistin’in Gazze şeridinde yaşanan insanlık dramına dikkat çekilen ve İsrail’in insanlık dışı saldırılarına mukabil Kuran-ı kerimden ayetler okuyan konuşmaların yapıldığı gösterilerde Filistin bayrakları taşıyan, İsrail’in saldırılarını kınayan pankartlar taşıyan Düzceliler ayrıca sloganlar atarak saldırıları da kınadı. Kalabalık grup protesto gösterisinin sonunda dua ederek sessizce dağıldı.