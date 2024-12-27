ZonguldakBülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, radar uyduları aracılığıyla geliştirdikleri yer izleme sistemi ile birlikte İsrail’in son bir yıldır Filistin’e yönelik saldırılarının yol açtığı tahribatı uydudan görüntüledi.

Kutoğlu, radar uyduları aracılığıyla geliştirdiği Küresel Yer İzleme Sistemi ile İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının son bir yıllık yapısal değişimini inceledi. Özellikle Gazze’nin üst ve altyapısının tahrip edildiğini, saldırılar sebebiyle yapıların yıkıldığını bu tahribatın zaman içindeki değişiminin sistem aracılığıyla görüntülenebildiğini ifade eden Kutoğlu, yapıların yüzde 90’ına yakınının tahribata uğradığına dikkat çekti.

İsrail’in geçen yıl Ekim ayından bu yana Filistin’e yönelik saldırılarının meydana getirdiği tahribatı; geliştirdikleri yazılım ile inceleyen Kutoğlu, "Radar uydu verilerinden yararlanarak dünya çapında yeryüzündeki küresel değişimleri izleyebiliyoruz. Geliştirdiğimiz uygulamanın adına küresel yer izleme sistemi adını verdik. Bu anlamda dünyanın neresinde olursa olsun geçmişe dönük olarak değişimleri izleyebiliyoruz. Yaklaşık bir seneden beri Gazze’de yoğun bir saldırı var. Adil olmayan bir savaş yürütülüyor. Gazze bölgesi yerleşim sivil alanları bombardımana uğruyor. Biz de ’Acaba burada tahribatın boyutları nedir’ diyerek geliştirdiğimiz uygulamayla incelemek istedik. Baktığımızda geçtiğimiz sene Ekim ayından bu yana gelişen süreçte Gazze’nin bütün bir alt ve üst yapısının hemen hemen yüzde 90’ına yakınının hasar aldığını gördük. Burada değerlendirmeye baktığımız zaman mavi ile işaretlenmiş alanlar daha önce orada var olan kütlelerin artık yok olduğunu gösteriyor. Kırmızı alanlar da daha önceden var olmayan kütlelerin yeri oluştuğunu gösteriyor" dedi.

İsrail tarafını incelediklerinde kentsel alanlarda değişim gözlemlenmediğini; tarımsal faaliyetler nedeniyle kütlesel değişimlerin olduğunu gözlemlediklerini ifade eden Kutoğlu, "Mavi renk ile görüyoruz. Tarımsal faaliyetler var. Kırmızı alanlarda da yeni bitkiler büyümüş. Yeni mahsuller oluşmuş. Ama Gazze şeridine geldiğimiz zaman tam tersi kentsel alanlarda büyük yıkım ve kütle kayıpları görüyoruz. Bunlar mavi alanlar ağır hasar almış yada yıkılmış binalar. Kıyı bölgesine baktığımız zaman ciddi yeni kütlelerin varlığını görüyoruz. Bu da büyük ihtimalle kentsel bölgede savaştan kaçan insanların oluşturdukları yeni çadır kentler veya başka türlü yapılar oluşturdularsa barınmak için onlar olduğunu düşündürüyor bize" şeklinde konuştu.