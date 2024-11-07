İsrail’in eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde kalması için bir neden olmadığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “orada kalma arzusuyla” askerleri Gazze’de tuttuğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun görevden aldığı eski Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın görevden alınmadan önce yaptığı açıklamalar İsrail basını tarafından yayınlandı. İsrail basınında yer alan haberlerde, Gallant’ın görevden alınmadan saatler önce İsrailli esirlerin ailelerine, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde kalması için bir neden olmadığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “orada kalma arzusuyla” askerleri Gazze’de tuttuğunu söylediği ifade edildi.

Haberlerde, Gallant’ın esir ailelerine, esir anlaşmasını kabul edip etmemeye karar verebilecek tek kişinin Netanyahu olduğunu ve bu konuda onu etkilemeye “çalıştığını ve başaramadığını” ifade ettiği belirtildi.

Gallant’ın, “Shin Bet Başkanı, Genelkurmay Başkanı ve sanırım MOSSAD Başkanı da benimle aynı fikirdeydi” dediği aktarılan haberlerde, Gallant’ın, Netanyahu’ya geçtiğimiz temmuz ayında bir anlaşma için “koşulların olgunlaştığını” söylediği ve o zamandan bu yana Netanyahu ile anlaşmazlık içinde olduğu ifade edildi.

Gallant’ın İsrail’in istikrar sağlamak için Gazze’de kalması gerektiği fikrinin “askerlerin hayatını riske atan uygunsuz bir fikir” olduğunu söylediği belirtilen haberlerde, Gallant’ın “Gazze’yi yönetmenin İsrail için kötü olacağına” inandığını dile getirdiği ifade edildi.