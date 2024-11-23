İsrail ordusunun Lübnan’ın başkenti Beyrut’un merkezindeki bir binaya gerçekleştirdiği saldırıda can kaybı 11’e, yaralı sayısı 63’e yükseldi.

İsrail ordusunun Lübnan’ın başkenti Beyrut’un merkezindeki Basta bölgesindeki bir binayı hedef aldığı saldırıda bilanço arttı. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 11’e, yaralı sayısının 63’e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, "Çok sayıda vücut parçası teşhis ediliyor. Son can kaybı, DNA testleri yapıldıktan sonra belli olacak" ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan merkezi Al Arabiya gazetesi, hava saldırısının hedefinin Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Muhammed Haydar olduğunu öne sürdü. Haydar, grubun en üst düzey askeri organı olan Cihat Konseyi’nin üyesi olarak biliniyor.