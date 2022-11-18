İsrail’in Ankara Büyükelçiliğinden, Azerbaycan Parlamentosu’nun İsrail’de büyükelçilik açma yönündeki kararı hakkında açıklama yapıldı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Azerbaycan Parlamentosu’nun İsrail’de Büyükelçilik açma yönündeki tarihi kararını kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.

İsrail’in Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Azerbaycan Parlamentosu’nun İsrail’de büyükelçilik açma yönündeki tarihi kararını kutluyoruz" denildi.

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