İsrail’in Gazze Şeridi sınırındaki Sderot kentine atılan roketler nedeniyle askerler yere yatıp siper aldı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne birkaç kilometre uzaklıktaki Sderot kentine Hamas tarafından roket atılması askerleri alarma geçirdi. Roket saldırısının ardından sınırın birçok noktasında siren sesleri duyulurken, cepheye giden bazı İsrail askerleri araçlarından inerek tam siper pozisyonu alıp yere yattı. Hava savunma sistemi Demir Kubbe’nin devreye girmesi sonucu atılan roketler havada imha edildi.