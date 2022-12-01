İsrail Maliye Bakanı Avigdor Lieberman Netflix’in, İsrail askerlerinin, Filistinli bir aileyi öldürmesini anlatan Ürdün yapımı "Farha" isimli filmi yayınlamasına tepki göstererek, "Netflix’in, İsrail askerlerine karşı nefreti teşvik etmeyi ve asılsız bahaneler üretmeyi amaçlayan bir filmi yayınlaması çılgınlıktır" dedi.

İsrail Maliye Bakanı Avigdor Lieberman Netflix’in, İsrail askerlerinin, Filistinli bir aileyi öldürmesini anlatan Ürdün yapımı "Farha" isimli filmi yayınlamasına tepki göstererek, "Netflix’in, İsrail askerlerine karşı nefreti teşvik etmeyi ve asılsız bahaneler üretmeyi amaçlayan bir filmi yayınlaması çılgınlıktır" dedi.

Ürdünlü yönetmen Darin Sallam’ın imzasını taşıyan Farha (mutluluk) filminin Netflix’te yayınlanmasına İsrail hükümetinden tepki geldi. İsrail Maliye Bakanı Avigdor Lieberman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Netflix’in, İsrail askerlerine karşı nefreti teşvik etmeyi ve asılsız bahaneler üretmeyi amaçlayan bir filmi yayınlaması çılgınlıktır" ifadesini kullandı.

İsrail askerlerinin, itibarının zedelenmesine izin vermeyeceklerini belirten Lieberman, filmin yalanlarla dolu olduğunu ve İsrail askerlerine karşı kışkırtıcı bir film olduğunu söyledi. Liberman ayrıca filmin Yafa’daki Saraya Tiyatrosu’nda da gösterilmesi kararıyla ilgili, "İsrail, İsrailli ve uluslararası çalışmaların sergileneceği yeridir ancak tüm vatandaşları ve sakinleri korumak ve kollamak için gece gündüz çalışan İsrail askerleri ve güvenlik güçlerini itibarsızlaştırma yeri değildir. Maliye Bakanlığındaki yetkililere, Saraya Tiyatrosu’na ayrılan bütçenin geri çekilmesi için gereken işlemleri başlatma talimatı verdim" dedi.

Farha (mutluluk) filmi, İsrail askerlerinin, 1948’de köyüne düzenlediği baskına ve sivilleri katletmesine tanık olan 14 yaşındaki Filistinli bir kız çocuğunun hikayesini anlatıyor.