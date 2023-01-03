İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskının ardından İsrail hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Mescid-i Aksa’da statükoyu hiçbir değişiklik olmaksızın katı bir şekilde korumaya kararlı olduğu vurgulandı.

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskının ardından İsrail hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Mescid-i Aksa’da statükoyu hiçbir değişiklik olmaksızın katı bir şekilde korumaya kararlı olduğu vurgulandı.

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sabah erken saatlerinde İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemiş, birçok ülke duruma tepki göstermişti. Tepkilerin ardından İsrail hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Binyamin Netanyahu’nun Mescid-i Aksa’da statükoyu hiçbir değişiklik olmaksızın katı bir şekilde korumaya kararlı olduğu aktarıldı.

Hamas’ın tehditlerine boyun eğilmeyeceği vurgulanan açıklamada, daha önce başka İsrailli bakanların da kutsal mabedi ziyaret ettiği hatırlatılarak, “Bu nedenle statükoda değişiklik yapıldığı iddiası temelsizdir” denildi.

Öte yandan Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa’ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan oldu.